Duran Duran arruolano Lindsay Lohan

14:32 - E' Lindsay Lohan la nuova ospite del nuovo album dei Duran Duran. Dopo John Frusciante e Nile Rodgers, annunciati nei giorni scorsi, l'attrice/cantante, ormai nota da tempo più per le sue intemperanze private che per la carriera professionale, ha registrato una parte recitata da inserire nel lavoro del gruppo, in uscita il prossimo anno. Una foto su Instagram ha immortalato l'incontro.

Se Lindsay si limiterà a una parte parlata, a cantare e duettare con Simon Le Bon ci penserà la sua sorellina, Ali Lohan, anche lei nella foto di gruppo con il cantante e il tastierista Nick Rhodes. Per sottolineare questo ritorno in ambito musicale, Lindsay ha pubblicato su Instagram anche la foto della copertina del suo primo album (a dire il vero non un successo memorabile), con il commento “Dieci anni fa”.



La band inglese continua a macinare ospitate e a rifinire il lavoro in studio che ormai procede da quasi un anno, anche se al momento non è stata ancora fissata una data di pubblicazione.



Recentemente i Duran sono però tornati a suonare dal vivo per alcuni eventi, tra i quali l’importante festival Austin City Limits e il Fashion Rocks di New York, primi segnali che il ritorno in pista ufficiale non dovrebbe essere molto lontano.