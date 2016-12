29 marzo 2015 Duran Duran, arriva "Pressure Off": primo singolo, poi l'album a settembre La band inglese ha annunciato ufficialmente la firma del contratto con la Warner e l'uscita del nuovo lavoro. Il singolo, realizzato con la cantautrice Janelle Monàe, dovrebbe essere pubblicato a maggio Tweet google 0 Invia ad un amico

08:34 - Dopo mesi di voci, anticipazioni e dettagli, è stata annunciata ufficialmente l'uscita del nuovo album dei Duran Duran. La band inglese ha firmato un contratto con la Warner e pubblicherà il nuovo lavoro a settembre, ma il primo singolo, "Pressure Off", vedrà la luce a maggio. A "Pressure Off" ha collaborato la cantautrice Janelle Monàe, mentre nell'album ci saranno contributi di Nile Rodgers, Mark Ronson e John Frusciante.

La macchina promozionale si è di fatto già messa in moto, al punto che già la scorsa notte, nel corso di una serata evento in California, è stato fatto sentire un estratto del nuovo singolo. Per Simon Le Bon e soci il contratto con la Warner è un punto di arrivo a lungo atteso, dal momento che consente al gruppo di riunire il nuovo materiale con il proprio catalogo storico, essendo la major proprietaria della Parlophone, etichetta con cui i Duran hanno pubblicato i loro primi lavori.



L'album, che segue il fortunato "All You Need Is Now" del 2010, è stato prodotto da Nile Rodgers, Mark Ronson e Mr. Hudson. A giugno i Duran Duran parteciperanno a una serie di Festival estivi, in Spagna, Olanda e Irlanda, occasione per presentare ufficialmente il nuovo singolo al pubblico.