Dua Lipa, cantante da record: donna più nominata di sempre ai Brit Awards

Dopo essere stata la prima cantante femminile, dopo Adele nel 2015, ad aver raggiunto la vetta delle classifiche inglesi con 'New Rules' ed essere stata inserita dalla rivista TIME tra i protagonisti di #NextGenerationLeaders2017 per il suo attivismo per il Kosovo e i diritti delle donne, Dua continua la sua ascesa come super star internazionale, tanto da essere la donna più ascoltata in UK nel 2017 su Spotify con oltre 2 miliardi di stream complessivi.



Il nuovo singolo 'Idgaf' (acronimo di 'i don't give a f*ck'), in radio da venerdì 19 gennaio, è stato anticipato dal video che in soli due giorni ha superato 10 milioni di visualizzazioni. Il video, diretto da Henry Scholfield & Mosaert con la direzione artistica di Paul Van Haver in arte Stromae, vede due versioni di Dua come se fossero due lati differenti dello stato emotivo della cantante, uno più dolce e uno più forte, che discutono tra di loro.



"Il video parla della lotta tra la parte più aggressiva e quella più dolce del proprio carattere, per arrivare a capire insieme che l'amore per se stessi è l'unica cosa che ti aiuta a superare le difficoltà" racconta Dua.



In Italia Dua Lipa vanta i successi 'New Rules', certificato Doppio Platino, 'Be the one' Platino e 'Blow your mind' Oro. È stato pubblicato il 20 ottobre scorso 'Dua Lipa - Special Italian edition' una nuova ed esclusiva versione dell'album, arricchito dal brano della campagna di Patrizia Pepe, Bang bang, di cui Dua Lipa è protagonista.