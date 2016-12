Drew Barrymore divorzia per la terza volta

Drew Barrymore e il terzo marito Will Kopelman sono ufficialmente divorziati . La coppia aveva posto fine alla relazione lo scorso aprile e a quanto riporta il New York Daily News, l'attrice ha ora consegnato i documenti alla Corte Suprema di Manhattan. I due avevano iniziato a frequentarsi nel 2011 e si erano sposati l'anno successivo con una romantica cerimonia. Dal matrimonio sono nati Olive (3 anni) e Frankie (2 anni).

La Barrymore ha alle spalle già due matrimoni falliti. Le prime nozze-lampo furono quelle con il barista Jeremy Thomas nel marzo 1994 e durarono solo qualche settimana. Nel luglio 2001 promise amore eterno al comico Tom Green, ma anche in questo caso durarono appena sei mesi.



Le nozze con il collega Will Kopelman sembravano quelle giuste, con due figli a coronare il loro amore. Ad aprile, però, i diretti interessati hanno annunciato la fine della relazione spiegando che "questo non ci impedirà di essere una famiglia. I nostri figli sono il nostro universo e vivere il resto delle nostre esistenze con loro sarà la priorità assoluta".