5 aprile 2016 Drew Barrymore divorzia da Will Kopelman dopo quattro anni di matrimonio La coppia, che ha due figli, ha annunciato la separazione con un comunicato stampa

Drew Barrymore divorzia dal marito Will Kopelman dopo quattro anni di matrimonio e due figli, Olivia di 3 anni e Frankie, 1. La coppia ha annunciato la rottura con un comunicato alla rivista "People": "Purtroppo la nostra famiglia si sta separando, anche se non pensiamo che smetteremo di essere una famiglia per questo. Il divorzio può sembrare un fallimento, ma si può trovare sollievo nel pensiero che la vita continua".

Drew Barrymore divorzia da Will Kopelman 1 di 7 Ansa Ansa Drew Barrymore divorzia da Will Kopelman La coppia si separa dopo quattro anni di matrimonio e due figli 2 di 7 Ansa Ansa Drew Barrymore divorzia da Will Kopelman La coppia si separa dopo quattro anni di matrimonio e due figli 3 di 7 Ansa Ansa Drew Barrymore divorzia da Will Kopelman La coppia si separa dopo quattro anni di matrimonio e due figli 4 di 7 Ansa Ansa Drew Barrymore divorzia da Will Kopelman La coppia si separa dopo quattro anni di matrimonio e due figli 5 di 7 Instagram Instagram Drew Barrymore divorzia da Will Kopelman La coppia si separa dopo quattro anni di matrimonio e due figli 6 di 7 Instagram Instagram Drew Barrymore divorzia da Will Kopelman La coppia si separa dopo quattro anni di matrimonio e due figli 7 di 7 Instagram Instagram Drew Barrymore divorzia da Will Kopelman La coppia si separa dopo quattro anni di matrimonio e due figli leggi dopo slideshow La notizia era stata anticipata al magazine da una fonte anonima che aveva indicato anche i presunti motivi della rottura. I dissidi tra Drew Barrymore e Will Kopelman sarebbero diventati insanabili per la continua "tensione sul posto dove vivere". Insomma la coppia, che attualmente abita nell'esclusivo Upper East Side di New York, avrebbe discusso sull'opportunità di restare nella Grande Mela o vivere in California, dove la Barrymore è nata e dove possiede una villa (a Los Angeles), acquistata nel 2010 e che nel 2012 ha fatto da scenario alle nozze con Kopelman.

Intanto la stampa statunitense fa i conti in tasca alla coppia in vista del divorzio a tanti zeri. Drew Barrymore è stata per anni tra le attrici più pagate di Hollywood e grazie alle sue attività di interprete, produttrice e imprenditrice (ha una casa di cosmetici e un'azienda vinicola) ha un patrimonio che "Forbes" ha stimato di 125 milioni di dollari nel 2013. Will Kopelman è un apprezzato consulente d'arte. Proviene da una famiglia facoltosa ed è figlio dell'ex Ceo di Chanel.