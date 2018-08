Drake, regalo di compleanno per la piccola Sofia: il rapper le fa una sorpresa in ospedale

Un regalo di compleanno tanto desiderato quanto inaspettato quello che ha sorpreso Sofia Sanchez, 11 anni, l'altro giorno al Lurie Children's Hospital di Chicago, dove la piccola è in attesa di un trapianto di cuore. Dalla porta della sua stanza è entrato infatti Drake, idolo della bambina, che pochi giorni prima aveva espresso in un video pubblicato sul profilo Instagram dall'Ospedale il suo grande desiderio di poter incontrare il rapper canadese.



Al suo ingresso la piccola Sofia, incredula, non è riuscita a parlare per qualche minuto, sopraffatta dalla sorpresa, come mostra un video social. Poi la felicità ha preso il sopravvento e tra selfie, autografi, una chiacchierata sulle passioni comuni, Justin Bieber, i cani e il basket e "God's Plan", la canzone dell'ultimo album di Drake preferita da Sofia cantata insieme al rapper, due hanno trascorso un po' di tempo insieme. Sofia soffre di cardiomiopatia e per sopravvivere ha bisogno di un trapianto di cuore al più presto. Pochi giorni fa l'ospedale aveva girato e pubblicato su Instagram un video in cui la piccola esprimeva il suo desiderio più grande: incontrare Drake. E un altro in cui insieme al cuginetto ballava la "Kiki Challenge" ormai virale, nel corridoio dell'ospedale.



"Un giorno speciale, questo, in cui Sofia non è stata una paziente malata, ma solo una bambina fan di un grande artista...", ha detto il cardiologo pediatrico del Lurie Hospital, Bradley Marino.