Drake, di record in record: con "Scorpion" supera i 50 miliardi di streaming

Inarrestabile Drake . Il rapper canadese ha collezionato l'ennesimo record: è il primo artista a superare i 50 miliardi di stream a livello mondiale . A trainare questo incredibile successo, come ha dichiarato la sua etichetta, la Young Money Entertainment, l'ultimo singolo dell'artista, "In My Feelings" , per la quarta settimana consecutiva al top nelle classifiche di vendita americane, e l'album "Scorpion", che ha totalizzato un miliardo di passaggi sulle maggiori piattaforme digitali...

“Scorpion”, quinto album in studio di Drake, pubblicato il 29 giugno, occupa ancora il primo posto della Billboard Top 200 dopo cinque settimane di seguito. Ma non è tutto. Pochi giorni dopo l’uscita dell’album, sette dei brani erano già nella top 10 dei singoli più venduti. Un altro record per il rapper che batte così anche i Beatles, i quali nel 1964 erano riusciti a far entrare nella classifica cinque canzoni insieme.



E "Scorpion" si aggiudica anche il titolo per il "single-day streaming", ovvero il maggior numero di passaggi fatti registrare il primo giorno di pubblicazione.



Di record in record, di successo in successo, Drake sembra davvero non conoscere limiti. Il video ufficiale di “In My Feelings” (estratto dall'album e in rotazione radiofonica a partire dal 17 agosto), vede tra le celebrità partecipanti Phylicia Rashād, Claire Robinson, moglie di Cliff nella sitcom degli anni ottanta "I Robinson", la star televisiva americana La La Antony e Shiggy, il comico americano che grazie a un video su Instagram ha reso virale in pochissimo tempo la coreografia nata sulle note del singolo. La challenge avviata sui social da Shiggy stesso, è stata ripresa anche da Will Smith, Dua Lipa, Ciara, Steve Aoki e molti altri, insieme a tantissimi utenti.