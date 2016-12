Doris Roberts, addio all'amorevole e soffocante mamma di "Tutti amano Raymond"

E' morta all'età di 90 anni l'attrice statunitense Doris Roberts , vincitrice di cinque Emmy Award e nota soprattutto per il suo ruolo nella sit-com americana " Tutti amano Raymond " (1996-2005). L'attrice è deceduta domenica nella sua casa di Los Angeles, ha reso noto lunedì sera il figlio Michael Cannata in un comunicato. Nella famosa serie la Roberts interpretava la madre spesso soffocante ma amorevole nella casa del figlio Ray e della moglie Debra.

Doris inizia a lavorare in teatro negli Anni 50 e presto passa al cinema recitando in pellicole come "Qualcosa di travolgente", "I killers della luna di miele", "E' ricca, la sposo e l'ammazzo" e molti altri film. Ma è con la tv che conosce il grande successo: indimenticabile il suo ruolo di Marie Barone nella sitcom "Tutti amano Raymond" che le ha regalato ben quattro Emmy Awards. Dopo ha continuato a lavorare tra tv e grande schermo e pare che ancora adesso avesse in cantiere molte collaborazioni.