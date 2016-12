Donatella Rettore minaccia Marcella Bella: "Mi ha diffamata, io la denuncio"

Donatella Rettore risponde a Marcella Bella, che l'aveva definita "una pazza, invidiosa di me, che con i tacchi sembrava un travestito". "Si tratta di una diffamazione. Andrò dal mio avvocato penalista, che le cause le vince tutte - minaccia la cantante dalle pagine di Nuovo, rivelando di aver appreso la notizia dall'inviato del settimanale – Non ne sapevo nulla, ma a Marcella non conviene continuare... Se ha qualcosa da perdere, la perderà!"