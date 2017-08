Dolph Lundgren si prepara per tornare a interpretare Ivan Drago

"Creed 2" vedrà ancora una volta in scena Rocky Balboa, che nel primo film aveva ricoperto il ruolo di allenatore per Adonis Johnson, il figlio di apollo Creed. Di recente, però, Sylvester Stallone ha confermato la presenza di un altro storico pugile cinematografico: il temuto Ivan Drago, interpretato come sempre dallo svedese Dolph Lundgren. Sebbene il sequel non abbia ancora una data di uscita, Lundgren ha deciso di non perdere tempo e allenarsi per essere sicuro che il suo personaggio abbia lo stesso aspetto minaccioso di una volta quando si incontrerà con Rocky. In un video su Instagram l'attore ha mostrato parte del suo allenamento e il suo entusiasmo per il ritorno di Drago sullo schermo.