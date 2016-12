10 novembre 2014 Dolores O'Riordan, che caratterino! Arrestata per avere aggredito una hostess La cantante dei Cranberries è stata fermata in Irlanda in aeroporto. Non prima però di aver aggredito anche un poliziotto Tweet google 0 Invia ad un amico

15:34 - La cantante dei Cranberries, Dolores O'Riordan, è stata arrestata in Irlanda dopo una rissa in aereo nel corso della quale ha aggredito una hostess e un poliziotto. L'assistente di volo è stata ferita ed è dovuta ricorrere alle cure ospedaliere, mentre l'agente se l'è cavata con poco. Non si conoscono ancora i motivi dell'aggressione.

Secondo la ricostruzione del tabloid britannico "The Guardian", la star avrebbe ferito a un piede la hostess sul vole in arrivo da New York, aggredendo poi l'agente che stava per arrestarla. Al momento è tenuta sotto custodia all'interno dell'aeroporto.



Un portavoce della compagnia aerea Aer Lingus ha definito l'incidente come "una questione di sicurezza" senza voler commentare oltre.