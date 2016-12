Dolcenera a nudo con "Accendi lo spirito"

"E' la canzone della strada che si crede di percorrere; la canzone del dare il meglio e del prendere quello che viene. - conclude Dolcenera - E' un invito, rivolto prima di tutto a me stessa, alla spensieratezza, come elemento di sopravvivenza in una realtà rappresentata sempre più con maggiore gravità, e al piacere come elemento intrinseco nella natura umana e fonte di energia per affrontare la propria vita, un attimo nell'eternità. Per questo Accendi lo Spirito è la canzone del fischio".