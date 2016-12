Dodi Battaglia e Tommy Emmanuel: "Per la musica serve armonia, come tra le persone"

11:03 - Si intitola "Dov'è andata la musica" il nuovo disco d'inediti di Dodi Battaglia realizzato in collaborazione con il chitarrista australiano Tommy Emmanuel, considerato il miglior chitarrista fingerstyle del mondo. "Cosa ci unisce? Abbiamo la musica nel sangue - dice Dodi a Tgcom24 -. Sia io che lui abbiamo iniziato bambini e sapevamo che non avremmo potuto fare altro nella vita".

L'album è composto da 8 brani cantati e 4 strumentali, un viaggio in bilico tra diversi generi musicali, dal rock all'etnico, dal progressive al country. Un lavoro dal sound internazionale, registrato tra l'Italia e gli Stati Uniti, che tende ad annullare le distanze geografiche in nome della musica. "In copertina c'è un'immagine molto significativa: è un mondo con due chitarristi posti agli estremi del globo - spiega Dodi -. Quando c'è feeling, rispetto, comprensione e stima, anche se si è nati a oceani di distanza, il mondo può essere un semplice scenario dove condividere la musica".



Viene spontaneo trasformare il titolo dell'album in una domanda: dov'è andata la musica?

Tommy: Noi ci evolviamo e così allo stesso modo la musica. Non dobbiamo mai dimenticare le nostre radici, il passato e le infliuenze. Credo che tutto questo abbia contribuito a fare di noi i musicisti che siamo, la gente che è arrivata prima di noi ci ha mostrato la via. Quello che noi abbiamo ricevuto lo dovremo passare alla prossima generazione, è una mano tesa.



Il brano però viaggia su un doppio binario, e parla anche di una relazione tra due persone...

Tommy: Esatto. Quando hai una relazione con qualcuno devi avere armonia. E così nella musica, se non c'è armonia non c'è musica. Ci sono grandissimi musicisti che però non possono suonare insieme perché non c'è armonia tra di loro o non sono interessati a trovarla. Invece tra me e Dodi è una cosa immediata, scorre in maniera naturale.



Quali sono le basi della vostra armonia? Vi completate o viaggiate sulla stessa lunghezza d'onda?

Dodi: Per quanto lui sia nato in Australia e io in Italia, ci unisce il legame alla musica. Abbiamo iniziato entrambi a 4, 5 anni a suonare. Quando ero bambino avevo la sensazione forte che non avrei potuto fare altro che suonare, diventare un musicista. Veniva dall'anima. Gli altri bambini giocavano con i trenini o a pallone, io sognavo uno strumento. Ricordo che mio padre un Natale comprò tutti i biglietti di una lotteria di un bar perché tra i premi c'era una fisarmonica. Me lo portò alla mattina e alla sera lo stavo già suonando.