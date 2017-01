Dj Mitch, una canzone per i terremotati: "In alto la testa"!

E' un brano nato dall'urgenza di dare un contributo alle persone colpite dal terremoto in Centro Italia dello scorso agosto. E il sindaco Sergio Pirozzi ha annunciato da Radio Amatrice, emittente radiofonica dedicata all'informazione da e per la città colpita dal sisma, lo utilizzerà come inno. E' "In alto la testa", di Dj Mitch, di cui Tgcom24 vi offre il video in anteprima. Tutti i proventi del brano andranno in beneficenza.