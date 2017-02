Dj Francesco: "Ladri in casa di mio padre, ora basta! Mi difendo da solo"

Un annuncio che ovviamente non è passato inosservato ai suoi migliaia di followers che si sono divisi tra chi gli dava ragione e chi invece giudicava eccessiva la sua reazione. "Se lo Stato non mi difende, lo farò da solo" ha scritto il figlio del leader dei Pooh assicurando tutti che si sarebbe preso la "responsabilità di quanto scritto".



Il messaggio postato - "Ieri mattina alle 11 e 30, RIPETO DI MATTINA, è entrato un MOSTRO, una BESTIA in casa di mio papà. Lì vivono anche i miei fratelli, il marito di mia sorella Giulia e il mio piccolo nipote Lorenzo. Questo animale di 2 metri ha cercato prima di rubare e poi, una volta scoperto da Yuri, lo ha tramortito per poi scappare via. Ma vi rendete conto: LA DOMENICA MATTINA ALLE 11 e 30. Tutto questo è follia! Ma dove cazzo siamo finiti?!? Peggioriamo ogni giorno di più, bisogna reagire e se non lo facciamo noi, non lo farà nessuno per noi. Sto andando a comprarmi un arsenale, se qualcuno entra in casa mia con i miei figli non esce vivo!".



I commenti sulla sua bacheca - Non sono pochi i fan che lo hanno invitato a calmarsi giudicando magari eccessiva e frutto della reazione a caldo. Ma Facchinetti non si è tirato indietro e ha risposto: "Per i perbenisti da tastiera fatemi sapere come reagite quando vi entrano in casa con i vostri figli di pochi mesi".