Divorzio Chris Pratt e Anna Faris, il web contro Jennifer Lawrence

Il divorzio tra Chris Pratt e Anna Faris , che si sono detti addio dopo otto anni di matrimonio, è stato un fulmine a ciel sereno per molti ad Hollywood. A non essere stupiti sono i fan della coppia, che hanno puntato il dito contro Jennifer Lawrence. Secondo i beninformati, infatti, avrebbero da tempo una relazione clandestina. I due si frequenterebbero almeno dal 2016, quando si trovarono insieme sul set per il fantascientifico "Passengers".

All'epoca tutti i vertici del triangolo negarono il tradimento, ma lo scandalo mise la pulce nell'orecchio ad Anna Faris, che successivamente dichiarò di essersi sentita insicura del suo matrimonio. Adesso la coppia è scoppiata, ma a legarli c'è ancora il figlio Jack. "Nostro figlio - ha scritto la coppia - ha due genitori che lo amano molto, e proprio per questo vogliamo mantenere la situazione il più privata possibile. Ci vogliamo ancora bene, ci starà sempre a cuore il nostro tempo insieme e continueremo ad avere il piu' profondo rispetto l'uno per l'altra".



Non è la prima volta che la Lawrence adocchia i mariti altrui. Nell'estate del 2014 iniziò infatti una relazione con Chris Martin, freschissimo di divorzio dall'attrice Gwyneth Paltrow. Il rapporto naufragò dopo appena qualche mese dopo, pare per la presenza ancora ingombrante dell'ex moglie. Il nuovo Chris riuscirà a mettere alla porta la precedente consorte e darle campo libero?