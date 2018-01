Diventa un film la storia di Elisa Girotto

Una storia che ha lasciato il segno e di cui tutti hanno parlato. Elisa Girotto, mamma trevisana, è morta a 40 anni stroncata da un male incurabile e ha voluto lasciare 18 anni di regali per la figlia Anna. Per ogni Natale e compleanno, in cui lei non ci sarebbe più stata, ha lasciato un dono per la bambina. Ora la sua storia diventerà un film, la cui pellicola è ancora in fase di scrittura.