Dive del pop, Britney Spears è la regina delle debuttanti

Secondo posto per Beyoncé, che dopo aver lasciato le Destiny's Child nel 2003 tentò la carriera da solista. Una scelta che la porterà lontano e che iniziò con il singolo "Crazy in Love", a cui partecipò anche il futuro marito Jay-Z. Terzo posto invece per Cyndi Lauper e il suo inno femminista "Girls Just Want to Have Fun" (1983), riedizione di un brano del musicista Robert Hazard del 1979.



Appena fuori dal podio c'è Alicia Keys e la sua "Fallin’", che nel 2001 le permise di far conoscere al mondo la sua incredibile voce. Quinto posto invece per Christina Aguilera, regina dell'estate 1999 con "Genie in a Bottle". Al sesto posto "Love to Love You Baby", hit di Donna Summer del 1975 che la catapultò nell'olimpo della discografia.



Nella parte più bassa della top ten c'è Lady Gaga, che nel 2008 irruppe nel panorama musicale con i suoi look esagerati e il primo successo "Just Dance". Dietro di lei Rihanna, che tre anni prima aveva fatto il suo debutto sul dancehall con l'elettronica "Pon de Replay". A chiudere la classifica "Vision of Love" di Mariah Carey (1990) e "If You Had My Love" (1999) di una giovane e sensualissima Jennifer Lopez