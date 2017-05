Disney hackerata, rubato un film di prossima uscita: "Pirati dei Caraibi 5" e "Cars 3" a rischio

La pirateria informatica torna nuovamente protagonista in campo cinematografico. Il CEO della Walt Disney Company, Bob Iger, ha svealto che gli hacker hanno rubato uno dei film in uscita della major ed è stato chiesto un riscatto in bitcoin. Anche se non è stato rivelato il titolo rubato, tra i film in uscita a breve ci sono "Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar" (il 24 maggio), "Cars 3" (a giugno negli Usa).