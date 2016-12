Disney cambia il titolo del film: "Moana" diventa "Oceania" in Italia

La Disney ha annunciato che il nuovo film atteso per Natale sugli schermi italiani arriverà il 22 dicembre e si intitolerà "Oceania", invece di "Moana", come in originale. Nessun comunicato ufficiale sui motivi, ma forse pesa l'accostamento con l’indimenticabile pornostar Moana Pozzi. Anche la protagonista della pellicola perderà il suo nome originale per prendere quello di Vaiana.