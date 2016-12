Disney, agenda fitta tra sequel e prossimi live-action

Dopo il successo al botteghino in sole 2 settimane con "Il libro della giungla", Disney coglie la palla al balzo per ufficializzare l'arrivo di altri due sequel live-action. Ovvero "Il Libro della Giungla 2" , con Jon Favreau di nuovo alla regia, e "Maleficent 2" , che vedrà ancora una volta Angelina Jolie come protagonista. Inoltre lo Studio ha fissato un'agenda molto fitta di sette uscite dal 2017 al 2019, per un filone che sta andando a gonfie vele.

L'annuncio della Disney arriva a pochi giorni dalla schiacciante vittoria de "Il libro della giungla" di Jon Favreau contro l'avversario della Universal "Il cacciatore e la regina di ghiaccio". Quest'ultima dal debutto in patria del 22 aprile ha incassato solo 19 milioni di dollari contro i 192 del film Disney in dieci giorni.



Le date fissate dallo Studio di Topolino sono 28 luglio 2017, 6 aprile 2018, 3 agosto 2018, 25 dicembre 2018 e 20 dicembre 2019, oltre a quelle già annunciate, il 2 novembre 2018 e l'8 novembre 2019. I titoli annunciati ma non a ncora associati a date sono "Cruella", su Crudelia De Mon interpretato da Emma Stone, "A Wrinkle in Time", remake di "Viaggio nel mondo che non c'è", "Jungle Cruise", con Dwayne Johnson, "Dumbo" di Tim Burton, il sequel di "Mary Poppins" con Emily Blunt, il film su Tinker Bell con Reese Witherspoon e "The Nutcracker and the Four Realms" di Lasse Hallstrom.