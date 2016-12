Diritti gay, pace fatta tra Elton John e Vladimir Putin?

Pace fatta tra Vladimir Putin ed Elton John. O forse no. Il presidente russo avrebbe telefonato al cantante dopo le critiche che questi gli aveva rivolto per il suo atteggiamento verso la comunità Lgbt. Lo ha rivelato lo stesso artista. "Grazie presidente Vladimir Putin per avermi cercato e parlato al telefono oggi. Non vedo l'ora di incontrarla faccia a faccia per discutere dell'uguaglianza Lgbt in Russia". Ma il Cremlino ha smentito.