Dinosaur Jr., tre date in Italia per il loro rock inimitabile

I Dinosaur Jr. saranno in Italia per tre concerti per la promozione del nuovo album "Give A Glimpse Of What Yer Not", uscito nell’agosto dello scorso anno. I padri dell’indie rock americano, in lineup originale, sono tornati protagonisti dopo un lungo periodo di silenzio. Si inizia il 10 luglio a Carroponte di Sesto San Giovanni, poi l'11 a Padova il 18 a Terni. I live sono un recupero di quelle che vennero annullate lo scorso anno.