Diego Mancino presenta "Era solo ieri"

Dopo aver scritto tanti successi per Francesco Renga, Emma, Noemi e Cristiano De Andrè, Diego Mancino ha da poco pubblicato un album tutto suo, "Un invito a te", che contiene otto brani inediti e la cover della canzone di Luigi Tenco "Ragazzo mio". Tgcom24 offre in anteprima il video del nuovo singolo "Era solo ieri" già in rotazione in radio.