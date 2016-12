Diego Abatantuono, un anno di polpette

Da Massimo Boldi a Paolo Ruffini, da Ale e Franz a Scintilla e Ugo Conti: amici storici, colleghi, celebrities, in tantissimi si sono dati appuntamento sui Navigli a Milano per festeggiare il primo compleanno del "The Meatball Family", la "polpetteria" di Diego Abatantuono. Il ristorante è diventato infatti il ritrovo fisso di artisti e personaggi dello spettacolo che spesso si ritrovano a convivere momenti a stretto contatto con la clientela improvvisando, con Diego padrone di casa, piacevoli piece di puro cabaret.