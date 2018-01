DiCaprio-Tarantino, si riforma la coppia per il nuovo film su Charles Manson

DiCaprio, premio Oscar per "Redivivo", sarà il protagonista della vicenda, un attore televisivo che cerca di sfondare a Hollywood nel cinema insieme alla sua controfigura. L'orribile omicidio della giovane (e incinta moglie di Polanski) Sharon Tate per mano della setta di Manson fa da sfondo alla storia principale. Contattata per far parte del cast anche la diva in ascesa Margot Robbie che secondo Deadline potrebbe interpretare la Tate. Tom Cruise e Brad Pitt sarebbero stati contattati per altri ruoli. Tra i progetti di DiCaprio il presidente Roosvelt nel nuovo film di Martin Scorsese e il ruolo di Joe Petrosino in The Black Hand tratto dall'omonimo romanzo di Stephan Talty.