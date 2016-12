Diana Winter, da "The Voice" alla rinascita con "A Better Me"

Ha partecipato a "The Voice" "per gioco", nel 2013 e ora, Diana Winter, cantautrice che vanta una collaborazione con Giorgia, di cui è stata vocalist per due tour, torna con il nuovo album "Tender Hearted", uscito il 29 ottobre. Tgcom24 vi offre in esclusiva il video del primo singolo estratto dal disco, "A Better Me", brano che parla di rinascita. La clip è diretta dal regista emergente Arash Irandoust, che ha già firmato lavori per i Sigur Ros.