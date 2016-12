Diana Ross ferita, incidente mentre viaggiava in limousine

Diana Ross è uscita un po' malconcia da un incidente a Bethlehem, in Pennsylvania. La star viaggiava su una limousine che la stava portando a un concerto quando un suv non ha rispettato uno stop, creando lo scontro. La 72enne ex leader dei Supremes è stata soccorsa dai paramedici e lamentava dolori al collo e alla testa. Nonostante questo si è comunque esibita al Sand Casino, come da programma.

Diana Ross ha 72 anni ed è stata la prima vera diva della black music, un'artista che ha spalancato le porte del successo a popstar come Beyoncé o Rihanna. La sua carriera è iniziata nelle Supremes, conquistando per ben 12 volte il primo posto nella classifica americana, per poi continuare come solista. Ha raccolto trionfi discografici, esibendosi in oltre duemila concerti e conquistando un Guinness dei primati certificato nel 1993: sono 150, tra album e singoli, i suoi dischi d entrati nelle classifiche inglesi e americane.