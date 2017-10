Di Caprio e Bullock, star dal cuore d'oro: 1 milione di dollari per le vittime di Harvey

Gara di solidarietà tra le star americane a sostegno delle vittime dell’uragano Harvey. Il titolo di "più generosi" d'America per ora va, a pari merito, a Leonardo Di Caprio e Sandra Bullock, che hanno donato ben 1 milione di dollari. L'attrice è stata la prima a mettersi in moto strappando il ricco assegno per l'American Red Cross. Il premio Oscar è arrivato secondo e ha invece "omaggiato" la United Way Harvey Recovery Fund.

Ma il supporto alla causa in aiuto alle popolazioni colpite dal disastro, che per ora conta 37 morti, migliaia di persone nei centri di accoglienza e danni miliardari, è arrivato anche da molte altre star. La famiglia Kardashian è scesa in campo con mezzo milione di dollari, "The Rock", Dwayne Johnson, ha offerto 25mila dollari dicendo: "Dobbiamo fare di tutto per aiutare i nostri fratelli, sorelle e le famiglie in difficoltà", e altrettanti ne ha donati l’attore e comico Kevin Hart invitando tutti i colleghi e gli amici a fare una donazione.



Anche la Walt Disney Company e Facebook hanno donato un milione di dollari alla Croce Rossa per supportare l'importante lavoro svolto dall'associazione. Il rapper Chris Brown ha contribuito con 100mila, ma non per la Croce Rossa, che poco lo convince, come ha detto su Twitter, bensì per "la gente". Nicki Minaj si è unita con 25mila e così anche la star televisiva Ellen DeGeneres, mentre le squadre di basket e di baseball di Houston, rispettivamente i Rockets e gli Astros, hanno raccolto 4 milioni di dollari.