Destiny's Child, reunion a sorpresa

11:06 - Insieme per una notte. Rieccole sul palco le Destiny's Child. Una reunion inaspettata che però ha fatto battere forte il cuore dei fan. Alla "Stellar Gospel Awards" di Las Vegas, Beyoncé e Kelly Rowland hanno supportato Michelle Williams durante l'interpretazione di "Say yes", il brano che ha trionfato come "Video music of the year". Le tre star, vestite di bianco e jeans, si sono più volte abbracciate e sostenute durante l'esibizione.

L'ultima volta che le Destiny's Child si sono esibite insieme risale al 2013, quando in occasione del Super Bowl cantarono ben tre hit. Il trio ha venduto 60 milioni di album in tutto il mondo: la prima ad esordire come solista è stata la Williams nel 2002, seguita a ruota dalla Rowland e da Beyoncé che comincia anche la collaborazione con il rapper Jay-Z, poi diventato suo marito. La band si è sciolta e ricomposta più volte in questi anni. E, considerata l'armonia che c'è ancora tra le tre cantanti, chissà che l'ultima reunion non sia solo l'inizio di una nuova collaborazione...