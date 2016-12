Desert Trip Festival, trionfo per Paul McCartney e Rolling Stones

A Indio, California, si svolge tra il 7 e il 9 ottobre il Desert Trip Festival , festival rock con un cartellone definitivo che è la celebrazione dei padri del rock moderno. L'età media delle star è di 72 anni, ma qui parliamo di protagonisti della storia della musica moderna. Per la prima volta si trovano sul palco Rolling Stones, Bob Dylan, Neil Young, Roger Waters, Paul McCartney, The Who .

La manifestazione musicale che si svolge nella stessa location del Coachella Festival rischia di essere l'evento rock più importante di sempre, vista la pletora di nomi coinvolti (mancano solo Robert Plant e Jimmy Page dei Led Zeppelin e Brian Wilson con i Beach Boys). Tutte star attempate ma ancora attive. Forse un evento più per le orecchie che per gli occhi. Il più giovane di questa compagnia è Ron Wood che è del 1947, poi ci sono Pete Townshend e Neil Young che sono del '45, Roger Daltrey è del '44, Jagger e Richards del '43, McCartney del '42. I più vecchi Dylan e Charlie Watts sono del '41.



Si è parlato di un budget di circa 100 milioni di dollari per mettere insieme il gotha del rock'n'roll. Il pass per tre giorni costa da 399 a 1.599 dollari. Delirio di folla soprattutto per Mick Jagger e compagni che, oltre alla cover di "Come together" dei Beatles, hanno presentato per la prima volta dal vivo "Ride Em on Down”, brano del loro nuovo album.