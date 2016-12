Depp-Heard, continua il divorzio-soap opera: spunta un video di lui violento e ubriaco

La guerra tra Amber Heard e il quasi ex marito Johnny Depp è ormai sempre più intensa. L'attrice, infatti, ha portato in tribunale un video (pubblicato in esclusiva da Tmz) nel quale si vede Depp completamente ubriaco e fuori controllo. Nel filmato l'attore lancia in aria bottiglia e bicchiere, prima di aggredire verbalmente la moglie quando si accorge di essere ripreso con uno smartphone.

Le immagini sono state registrate prima del 21 maggio scorso, quando l'attrice pubblicò sui social una foto nella quale mostrava i lividi provocati dalla violenza di Depp. Nei giorni seguenti Heard denunciò il compagno e avviò le pratiche per il divorzio, scatenando polemiche nello showbiz.



Sono in tanti, infatti, coloro che hanno preso le parti dell'attore, parlando di una montatura messa in piedi dalla giovane compagna. Il video portato in tribunale, però, difficilmente potrà essere usato come prova. E' stato infatti registrato senza il consenso di Depp ed è stato tagliato in alcuni punti.