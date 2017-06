Depeche Mode, il "Global Spirit Tour" accende Roma con classici e novità

Partito da Stoccolma a maggio, il tour negli stadi vedrà impegnati Dave Gahan , Martin Gore e Andrew Fletcher fino alla fine di luglio per poi spostarsi in Nord e Sud America e tornare in Italia per un tour invernale. A quasi quarant'anni dalla sua nascita, la band inglese non solo non si ferma ma sembra aumentare la sua popolarità tour dopo tour. Sono stati in 53mila ad accorrere all'Olimpico.

Oltre due ore di spettacolo per 18 pezzi in scaletta, più cinque bis. Un omaggio a John Lennon apre il live della band, dopo il soul psichedelico degli Algiers, la band di apertura del concerto, e il tradizionale pre-show techno: prima dell'esibizione, l'intro è infatti affidato a una parte del singolo "Revolution" nell'originale clip audio cantata dai The Beatles. Non solo un tributo ma anche un collegamento con "Where's The Revolution?", il singolo che ha fatto da apripista al nuovo disco. Ma se i pezzi tratti da "Spirit" rappresentano la struttura su cui poggia lo show, i tuffi nel passato sono tanti e corposi, e non riguardano solo le più scontate hit come "Personal Jesus" o "Enjoy The Silence". Ecco quindi scorrere, tra le altre, "Barrel of A Gun", "A Pain That I'm Used To" "In Your Room" ed "Everything Counts".



Dave Gahan accende il pubblico con le sue movenze da sex symbol, Martin Gore fa tremare di commozione i fan. I tre di Basildon danno tutto al primo show in Italia del loro tour 2017: la loro energia, il loro cuore, la loro anima. E lo fanno fino alla fine, con cinque bis, tra i quali interpretano "Heroes" di David Bowie, mentre sullo schermo sventola una bandiera nera. Lennon all'inizio, Bowie alla fine: la dichiarazione delle loro coordinate e anche quelle della storia della musica in Inghilterra e nel mondo intero.