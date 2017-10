Depeche Mode, Bon Jovi e Radiohead: ecco i candidati per la Rock and Roll Hall of Fame 2018

Sono stati rivelati dalla Rock and Roll Hall of Fame i nomi dei candidati per il 2018. Un gruppo di artisti e membri dell'industria musicale avrà il difficile compito di sceglierne cinque tra una pletora di nomi importanti: Nina Simone , Radiohead , Kate Bush, Bon Jovi , Rage Against the Machine, Depeche Mode , Judas Priest, Cars, Eurythmics, Dire Straits , J. Geils Band, LL Cool J, MC5, Meters, Moody Blues, Zombies, Rufus e Chaka Khan, Sister Rosetta Tharpe e Link Wray.

La cinquina di nomi sarà annunciata nel mese di dicembre e poi introdotta nella Rock and Roll Hall of Fame durante una cerimonia che si terrà alla Pubblic Hall di Cleveland nell'aprile 2018. ​Radiohead, Rage Against the Machine, Bush, Nina Simone, Judas Priest, Eurythmics e Dire Straits sono candidati per la prima volta.



Il requisito fondamentale per essere ammessi è che la prima incisione del candidato deve avere almeno 25 anni. Lo scorso anno furono eletti Pearl Jam, Tupac, Journey, Joan Baez, Electric Light Orchestra e Yes.