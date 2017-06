3 giugno 2017 12:46 Dente apre i cancelli del Carroponte: "Sarà un live energico e rock" Il cantautore inaugura lʼ8 giugno la stagione con un concerto gratuito

Spetta a Dente l'onore di inaugurare l'8giugno la stagione del Carroponte a Sesto San Giovanni (MI), che festeggia quest'anno l'ottava edizione. Il cantautore emiliano, ironizzando sul suo stile, si è detto contento che lo storico festival "abbia scelto di aprire nel segno della mestizia". In realtà a Tgcom24 ha confessato di avere in serbo un "live più rock e dal sapore estivo, con un'impostazione pensata apposta per gli spazi aperti".

Con la nuova band c'è stata una grande intesa a livello umano, hanno un background simile al mio Dente aprirà le danze l'8 giugno con un concerto gratuito per presentare ai fan milanesi il suo ultimo disco "Canzoni a metà", accanto ai pezzi storici del suo repertorio. Sul palco insieme a lui una nuova band, i Plastic Made Sofa, e l'amico poeta Guido Catalano.



Inauguri la nuova stagione del Carroponte, che tipo di show ci aspetta?

Ci saranno pezzi del nuovo disco "Canzoni a metà" oltre ad un best of degli album precedenti. Sarà un live energico e dal sapore estivo, con un'impostazione pensata per gli spazi aperti.



Sul palco avrai compagnia...

Sì, ci saranno due ospiti speciali per questa tappa. Uno è il mio amico Guido Catalano, mentre l'altro per adesso è ancora top secret.



Ti esibirai con la nuova band, i Plastic Made Sofa. Come vi siete incontrati?

Li avevo già sentiti e quando mi sono trovato ad aver bisogno di un nuovo gruppo ho pensato a loro. Fanno tutt'altro rispetto a me, ma hanno un background simile al mio e ci capiamo abbastanza bene.



E' stato un cambiamento difficile?

Inizialmente è stato un po' strano per me, però sin dalle prime prove ci siamo trovati molto bene specialmente a livello umano. Per me questo è fondamentale, perché c'è più serenità nel dirsi le cose e poi durante il tour devi vivere insieme per molte settimane.

