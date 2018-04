Dennis Quaid sarà Ronald Reagan nel biopic sull'attore-presidente

Non c'è due senza tre. Dopo aver interpretato Bill Clinton ne "I due presidenti" e George W. Bush nella nuova stagione della serie tv "American Crime Story", Dennis Quaid si calerà nei panni di un altro Presidente Usa. Sarà infatti Ronald Reagan nel biopic a lui dedicato. Lo ha rivelato a Metro US il regista Sean McNamara. La pellicola, che "coprirà letteralmente tutta la vita di Reagan", entrerà in produzione a settembre e arriverà nelle sale nell'estate 2019.