Demonology HiFi: "Con l'elettronica conquistiamo anche il popolo del rock"

1 agosto 2017 10:10 Demonology HiFi: "Con lʼelettronica conquistiamo anche il popolo del rock" Il progetto di Max Casacci e Ninjia animerà la giornata del 31 agosto allʼHome Festival di Treviso. Tgcom24 ne ha parlato con Casacci

Il 31 agosto all'Home Festival di Treviso sarà la giornata della dance, dell'elettronica e del synth pop. In un cartellone che vedrà come headliner i Duran Duran, spicca la presenza dei Demonology HiFi, progetto elettronico di Max Casacci e Ninja, già anime dei Subsonica. "L'energia che si sprigiona dal palco funziona benissimo in festival come questo - spiega Casacci a Tgcom24 -. E abbiamo fatto proseliti anche all'interno del popolo rock".

Si sono autodefiniti i "predicatori del groove", e proprio con il loro mondo fatto di pulsazioni a bassa frequenza, le stesse che hanno animato l'album "Inner Vox", Casacci e Ninja cercheranno di scuotere il pubblico dell'Home Festival, rassegna di cui Tgcom24 è partner. "Per noi sarà l'ultima data della stagione estiva - spiega Casacci -. Il tour sta andando benissimo. Le date continuano a moltiplicarsi man mano che le persone capiscono qual è l'impatto live di questo progetto".



In un Festival vi trovate per forza di cose di fronte a un pubblico molto variegato...

Sì, ma non è un problema, anzi. All'inizio avevamo avuto un'ottima risposta sia dal punto delle recensioni che da quella del pubblico diciamo alfabetizzato nell'ambito della 'bass music'. E andando avanti, presentando porta a porta la nostra proposta, come è giusto che sia, abbiamo avuto molti seguaci, è il caso di dirlo visto che siamo predicatori, all'interno dei festival rock per l’energia che si sprigiona dal palco. Piace moltissimo questa formula per la quale noi creiamo dei mesh-up in diretta, ogni tanto inserendo anche dei brani della tradizione rock. All'improvviso può partire un pezzo dei Led Zeppelin con una sub frequenza mandata dal palco. C'è molto utilizzo di tempi dispari ma in modo fluido. Ci si diverte insomma.