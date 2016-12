Demi Moore vittima di un furto: rubati vestiti per 180mila euro

Un colpo da record, soprattutto se si considera che a essere rubati non sono stati gioielli ma soltanto vestiti. Chi ha svaligiato il guardaroba di Demi Moore a North Hollywood ha riportato a casa un bottino da 180mila euro.

I capi d'abbigliamento haute couture e pret-à-porter, collezionati in anni di carriera, si trovavano in un magazzino di stoccaggio che l'attrice 52enne possiede nel blocco Saticoy.



Secondo il sito statunitense Tmz, il furto è stato scoperto nei giorni scorsi da un assistente della Moore. Ancora impossibile per gli investigatori determinare precisamente quando il guardaroba sia stato svaligiato: l'ultimo controllo, infatti, risale a ben sei mesi fa.