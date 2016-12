Demi Moore, in attesa di tornare al cinema riprende contatto con il red carpet

Negli ultimi tempi ha diradato tanto le sue prove da attrice quanto le uscite pubbliche. Le ultime vicissitudini private hanno lasciato un segno pesante su Demi Moore . Così è stata una piacevole sorpresa vederla inaspettatamente sul red carpet del Council of Fashion Designers of America , a New York. Apparsa in ottima forma, ha ripreso contatto con il pubblico in attesa di tornare al cinema con "Wild Oats" nel 2016.

Dopo la fine del matrimonio con Ashton Kutcher per Demi non è stato un periodo difficile. Le parti rilevanti al cinema sono per lei ormai un ricordo, e sul fronte privato alcune vicissitudini che ne hanno minato la serenità (ultima delle quali il 21enne trovato morto nella piscina della casa della star lo scorso luglio). E così vederla in pubblico è diventato sempre più raro



Però forse il periodo nero è passato. L'anno prossimo tornerà come protagonista di un film, "Wild Oats", ricco di stelle (Jessica Lange, Shirley MacLaine, Alan Arkin) e sul red carpet del CDFA è apparsa in gran forma. Magrissima come ormai siamo abituati a vederla da tempo, ma anche serena e rilassata come ero un po' che non accadeva. In ogni caso ben tornata Demi.