Demi Lovato, sexy e pulp per "Confident"

Dopo la piccante "Cool for the Summer", Demi Lovato punta su un video pulp per accompagnare la title-track "Confident" nell'attesa del disco, che uscirà il 16 ottobre. Sotto l'occhio attento di Robert Rodriguez, che ha curato le regia della clip, la popstar si è trasformata in una sensuale doppiogiochista. Tra sparatorie e corse in moto dovrà vedersela con la dura di "Fast and Furious" Michelle Rodriguez per salvarsi la pelle.