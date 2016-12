Demi Lovato posa senza veli: "Mostro il mio lato reale, liberato e libero"

L'hashtag "SiamofieriditeDemi" è diventato presto trend topic, segno che la svolta sexy di Demi Lovato, cominciata con il video di "Cool of the summer", incontra il favore dei fan, nonostante la sorpresa iniziale.



L'ex stellina Disney, travolta dal successo e finita in un buco nero fatto di disordini alimentari e dipendenza dalla cocaina, è riuscita a riemergere, grazie a un periodo in rehab e all'amore del fidanzato Wilder Valderrama. La sua rinascita e la ritrovata autostima sono temi portanti di "Confident".



"Essere sicuri di se stessi significa lasciarsi andare, essere autentici", ha spiegato Demi Lovato, 23 anni, aggiungendo di aver capito, nel suo travagliato percorso di accettazione del suo corpo, che la vita è troppo breve per odiare se stessi. "Quando penso alla fiducia, penso a molte cose e una di queste consiste nel sentirsi a proprio agio con sé stessi - dice - Pensavo che ci fosse qualcosa di incredibile nell'idea di apparire senza trucco, senza vestiti e senza alcun ritocco".



Solo pochi giorni fa, la Lovato aveva posato in topless per la rivista "Complex", in uno servizio fotografico in cui giocava a fare la pin up. Ora il passo successivo: senza veli, senza filtri.