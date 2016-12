Demi Lovato, polemica per il nuovo singolo "Troppo scandalosa e ha copiato Katy Perry"

Un sexy costume intero, sguardo ammiccante e posa sensuale. La copertina del singolo per l'estate di Demi Lovato è tutta un programma. Cool for the summer, uscito il 2 luglio, è subito balzato al numero 1 della classifica di iTunes in 36 Paesi, compresi gli Stati Uniti, ma ad essere piccante non è solo il brano.



Demi Lovato si è presentata al galà di lancio della canzone, organizzato mercoledì ai bordi della piscina di un hotel di lusso di New York, in shorts di jeans strappati, vertiginosi stivali in pelle bucherellati e un bikini in stile bondage. Un look molto audace, completato da un rossetto rosso fuoco e dai capelli pettinati all'indietro per dare l'effetto bagnato. La svolta sexy della popstar, impegnata ora in giro per gli Stati Uniti, in un tour promozionale, non è passata certo inosservata.



L'ex stellina Disney ha ricevuto molto critiche per la sua scelta di scoprirsi (e molto), affidando la sua difesa a Twitter: "Ho lavorato sodo per questo corpo e ora lo mostro", ha detto la cantante, che sempre attraverso il web ha risposto a chi l'ha accusata di aver plagiato Katy Perry e Jessie J.