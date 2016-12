Demi Lovato: 'Mi sento la più bella quando sono nuda"

Molte donne hanno problemi di autostima davanti allo specchio, ma non Demi Lovato . La cantante ha infatti confessato a People di sentirsi "più bella quando sono nuda. Quando mi tolgo i vestiti e sono solo io". Senza veli e senza accessori Demi riesce finalmente a ritrovare la piena fiducia in se stessa e a riappacificarsi con il mondo "perché la nudità è lo stadio più naturale a cui posso arrivare".

Dopo il brutto periodo di dipendenza dalle droghe, ora la popstar vuole prendersi cura del suo corpo. Ha infatti lanciato una linea di cosmetici e prodotti per la pelle: "E' un'esperienza nuova per me. La cosa più bella del creare la propria collezione di makeup è il fatto di selezionare dei prodotti che davvero desideri e utilizzi".



Il segreto della felicità per lei è coccolarsi ogni giorno perché "la chiave di tutto è prendersi cura di se stessi. Mi amo di più quando mi prendo cura del mio corpo". Ad aiutarla nell'impresa anche il premuroso fidanzato Wilder Valderrama "mi dice ogni giorno che sono bella, è tutto quello che mi serve".