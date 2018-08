Demi Lovato in rehab, cancellate tutte le date del tour in Sudamerica

Dopo il ricovero per overdose e la riabilitazione, per Demi Lovato è tempo di cure e riposo. La cantante per questo motivo è stata costretta a cancellare le date del tour che erano in programma in Messico e Sudamerica . "Purtroppo siamo costretti ad annunciare l'annullamento delle restanti date del 'Tell Me You Love Me Tour'" hanno scritto in una nota gli organizzatori dei concerti.

"Sono cancellate le due date in programma in Messico a settembre, più le sei a novembre tra Cile, Argentina e Brasile" si legge ancora sul comunicato diramato da Live Nation e Lotus Productions.



La cantante americana, ricoverata d'urgenza il 24 luglio per una overdose, è entrata in una struttura specializzata per disintossicarsi dalla droga. "Demi ora deve concentrarsi solo sul suo percorso di recupero" dicono dal suo entourage, assicurando comunque a tutti i fan il rimborso integrale dei biglietti.



"Sono sempre stata onesta sulla mia dipendenza e ho imparato che la malattia non è qualcosa che scompare col tempo, ma qualcosa da sconfiggere e io non ce l'ho ancora fatta..." aveva scritto via social la Lovato solo alcuni giorni fa.



"Ora ho bisogno di tempo per curarmi, concentrarmi sulla mia sobrietà e sul mio percorso verso la ripresa" ha continuato la cantante. "L’amore che tutti voi mi avete mostrato non sarà mai dimenticato e io non aspetto altro che il giorno in cui potrò dire di essere uscita da tutto questo. Continuerò a combattere".