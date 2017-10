Demi Lovato, esce il nuovo album “Tell me you love me”

La 25enne Demi Lovato, ex starlette di Disney Channel, pubblica il nuovo album "Tell me you love me", che arriva a tre anni di distanza dall’ultimo "Confident". Le dodici canzoni, che si rifanno a esperienza di vita vera e a persone realmente esistenti, vantano collaborazioni con alcuni dei migliori nomi della scena pop internazionale come gli autori e produttori Oak, Sean Douglas, John Hill, Stint e DJ Mustard.