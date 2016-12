Demi Lovato, baci e giochi d'amore in mare con Wilmer Valderrama

Demi Lovato si gode il mar dei Caraibi insieme al fidanzato Wilmer Valderrama . Per la ex stellina Disney vacanza di lavoro e amore, a St. Barts, nelle Antille Francesi, dove la popstar è impegnata a girare uno spot pubblicitario per Victoria's Secret. Nelle pause, però, la bella Demi si è concessa un tuffo in acqua avvinghiata al suo Wilmer. Tra baci appassionati, sguardi innamorati e pose in stile "Dirty Dancing".

Demi Lovato ha sfoggiato un costume nero intero con scollo profondo, confermando anche nel privato la svolta sexy adottata per il lancio del suo ultimo album "Confident", uscito il 16 ottobre.



Da qualche giorno ai Caraibi per girare un video legato alla prossima campagna pubblicitaria della linea mare della casa di intimo, insieme ai tanti "angeli" che ne sono il volto, mercoledì la popstar è stata raggiunta dal fidanzato attore e ne ha approfittato per ritagliarsi un po' di intimità. I paparazzi non si sono lasciati sfuggire la ghiotta occasione e hanno catturato non solo tutta la passione della coppia, ma anche le curve della ex stellina Disney.



Per Demi Lovato è un periodo fortunato non solo in amore. Nonostante i 12 anni di differenza, la storia con Wilmer Valderrama, 35enne star di molte serie tv ("That's '70 Show" e altre), procede a gonfie vele dal 2010 e anche la carriera non è da meno. "Confident", anticipato dalla hit "Cool of the summer" è l'album più venduto della Lovato, che dopo i disordini alimentari, l'instabilità e i guai con droga e alcol, ha finalmente tanti motivi per sorridere.