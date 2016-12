Deep Purple, Ian Paice colpito da ictus: concerti annullati

Nel messaggio ai fan sui social, diceva: "La mattina del 14 giugno mi sono svegliato e ho scoperto che la parte destra del mio corpo era insensibile e non potevo controllare la mia mano destra e le dita. In ospedale mi hanno diagnosticato un mini ictus, O Tia". Dopo vari esami si è scoperto che non era nulla di grave" e non ci saranno danni permanenti". Aggiungendo: "Mi dispiace tanto di non essere in grado di suonare per voi. E mi dispiace per me stesso! Sono i primi concerti che mi perdo con i Deep Purple fin dalla sua fondazione nel 1968".



Ian Paice è l'unico componente originale della band inglese ad aver attraversato i numerosi cambi di formazione. I Deep Purple si esibiranno quest’estate in Italia per tre concerti il 12 luglio a Genova, il 13 a Brescia e il 15 a Servigliano (Fermo).