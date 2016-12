17 ottobre 2014 Deborah Iurato, cambia look e nuovo album con tante sorprese "L'amore vero" fa da apripista al disco in uscita il 10 novembre e spunta qualche collaborazione come quella con Rocco Hunt Tweet google 0 Invia ad un amico

08:29 - Deborah Iurato cambia look e torna con il nuovo singolo "L'amore vero", scritto dal giovane Lorenzo Vizzini. Il brano fa da apripista a un disco di inediti che verrà pubblicato il 10 novembre. E' possibile che ci saranno altre collaborazioni per la vincitrice di Amici 13, come ad esempio Rocco Hunt con cui ha posato in uno scatto apparso sul Web mentre erano in studio.

Deborah nel brano riflette e si interroga sul significato del vero amore: “Chissà come sarà l’amore vero. Se ruberà lo spazio a ogni pensiero. Se mi saprà accettare veramente. Senza cambiarmi, senza chiedermi mai niente. Ma l’amore vero che cos’è? Ogni amore è come una poesia, se lo sveli perde la magi. Custodiscine il mistero e con il tempo scoprirai l’amore vero".



Il disco che uscirà a novembre segue l'Ep "Deborah Iurato" che le è valso il disco d’oro e che è risultato essere il più venduto delle artiste donne nel primo semestre del 2014.