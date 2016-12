Debora Caprioglio: “La tenerezza può essere un’arma più efficace della bellezza”

12:05 - Dal 22 gennaio all’8 febbraio va in scena al teatro Manzoni di Milano “Lei è ricca, la sposo… e l’ammazzo”. Protagonisti della commedia diretta da Patrick Rossi Gastaldi sono Gianfranco Jannuzzo e Debora Caprioglio, quest’ultima nei panni della “vittima sacrificale”. “La mia Albertina è una donna scialba e goffa - spiega la Caprioglio a Tgcom24 - ma non è una macchietta né tanto meno un personaggio piatto. E piace molto alle donne”.

Il punto di partenza è il celebre film del 1971 con Walter Matthau ed Elaine May. Niente più che uno spunto, dal momento che la riduzione teatrale di Mario Scaletta porta la vicenda in Italia e ai giorni nostri, rimenaggiando molto. La vicenda è quella di un ricco scapolo che, dopo aver scialacquato tutto il suo patrimonio, si rivolge a un mafioso per farsi prestare denaro, il tutto per riuscire a fare innamorare di sé una donna ricca e sola: il piano è sposarla per poi ucciderla e intascare l’eredità. La scelta cade su una goffa entomologa che ovviamente manderà a monte i piani crimonosi del marito… “Una commedia - dice Jannuzzo - molto divertente ma fatta molto seriamente”, nella quale la morale è che tutti possono imparare qualcosa dagli altri. Persino imparare ad amare, come fa il protagonista grazie all’Albertina interpretata da Debora Caprioglio. “Siamo stati molto attenti ai dettagli, a non fare un carattere di mestiere - spiega - perché in questo caso il rischio sarebbe stato di cadere nella macchietta”.



E’ stato difficile calarti nei panni di una donna scialba e goffa?

Quando ho visto i vestiti mi è preso un colpo… In realtà a parte il suo essere un po’ maldestra in alcune situazioni della quotidianità, la goffagine di Albertina è soprattutto una cosa interiore, di mente. Non ha sovrastrutture, va dritta per la sua strada. Forse per questo piace molto alle donne.



Però è una donna che si trova di fronte improvvisamente a una proposta di matrimonio e non si spaventa…

Perché lei vive nel suo mondo fatto di animali e insetti. Non coglie quello che può esserci di negativo nell’essere umano, è un codice per lei incomprensibile. Fa quello che deve fare senza complicazioni.



Quali sono le sue doti?

E’ una donna molto tenera e dotata di simpatia. Ed è capace di gesti apparentemente semplici ma di grande significato. A un certo punto regala al marito una coccinella alla cui specie ha dato il nome di lui, regalandogli così l’immortalità che lui sognava.



