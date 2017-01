Debbie Reynolds e Carrie Fisher, una cerimonia funebre congiunta e privata

Un solo giorno le ha separate. Debbie Reynolds non aveva retto la scomparsa della figlia, Carrie Fisher, ed è morta 24 ore dopo di lei. Giovedì 5 gennaio si terrà a Beverly Hills una piccola cerimonia congiunta e privata per omaggiare le due attrici. Una fonte ha rivelato all'Hollywood Reporter: "Non siamo certi in che modo sarà chiamato, veglia o funerale, ma sarà presso la loro abitazione. Sarà esattamente quello che desideravano: essere insieme".